Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11'i

Lider Galatasaray için zor randevu... Aslan, Fenerbahçe derbisi öncesi Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip 3 puan alıp derbiye büyük bir moralle çıkmak istiyor. Futbol tutkunları müsabakayı kaçırmak istemezken "Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı bilgileri

Gençlerbirliği – Galatasaray maçı bu akşam Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Thalisson, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Traore, Koita

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Lang , Barış

Osimhen dönüyor

Victor Osimhen, Liverpool maçında kırılan kolunun ardından ameliyat sürecini geride bırakıyor. Nijeryalı golcünün Eryaman'da sahaya sonradan çıkması bekleniyor. Yıldız futbolcu koluna takılacak özel koruyucu aparatla birlikte uzun bir aranın ardından yeniden forma giyecek.

100. randevu

İki kulüp, bu akşam Süper Lig tarihlerindeki 100. randevusuna çıkıyor. 99 maçta 56 kez gülen taraf sarı-kırmızılılar olurken Gençlerbirliği yalnızca 22 kez sahadan galip ayrıldı. 21 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.