Ghezzal, Beşiktaş için yola çıktı
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geliyor
DÜNYA
Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal İstanbul'a geliyor.
Rachid Ghezzal, Tarkan Ser'in sahip olduğu Black Eagle Havacılık'a ait özel uçakla ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Ghezzal'ın Türkiye saati ile 15:00 gibi İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
🪄🎩 Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor. #RachidGhezzal pic.twitter.com/og2a7a4Emx— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2021