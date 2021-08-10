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Ghezzal, Beşiktaş için yola çıktı

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geliyor

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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DÜNYA

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal İstanbul'a geliyor.

Rachid Ghezzal, Tarkan Ser'in sahip olduğu Black Eagle Havacılık'a ait özel uçakla ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Ghezzal'ın Türkiye saati ile 15:00 gibi İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.