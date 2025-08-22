Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz transferine ilişkin Galatasaray SK ile MCT Technic arasındaki Erkek Basketbol Takımı isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuştu.

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz'a yıllığı 10 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif etmişti. Galatasaray ise son olarak 35 milyon Euro'ya yükseltilen bonservisi reddetti.

Barış Alper Yılmaz’ın NEOM’a transferiyle ilgili soruya yanıt veren Özbek, başarılı takımın korunması gerektiğini vurguladı.

Barış Alper’in sevdiği bir oyuncu olduğunu ifade eden Özbek, şunları söyledi:

- Bizim hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak, en büyük göstergesi Osimhen transferi. Osimhen'i Galatasaray tüm gücünü kullanarak transfer etmiştir. Türkiye'nin en büyük transferidir. Bunun amacı, başta koyduğumuz projeydi. Leroy Sane böyle geldi, Osimhen olmazsa olmaz olduğu için geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, falan futbolcuya transfer teklifi geldi, satalım yapamaz.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da kalacak mı gidecek mi?

Bu sözler özerine bir gazetecinin “Sayın Başkan Barış Alper için net cevap bekliyoruz. Galatasaray satışına izin vermeyecek ya da şu kadar beklenti içerisindeyiz diyebiliyor musunuz” sorusu geldi.

Özbek bu soruya soruyla karşılık verdi ve şöyle dedi: “Benim söylediklerimden ne anladınız?”

Bunun üzerine soruyu yönelten gazeteci “Satışa izin vermeyeceğinizi anladım” derken Özbek, “Teşekkürler...” şeklinde yanıt verdi.