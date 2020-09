Giuliano ayrılığı duyurdu

Transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcu ayrılığını sosyal medyadan duyurdu.

30 yaşındaki orta saha açıklamasında "2 yıldır yaşadıklarımızdan dolayı tarafatrlara çok teşekkür ediyorum. Ligi ve Süper Kupa'yı kazandık. Harika bir duyguydu. Şu an da konuşmak istemediğim nedenlerden dolayı ayrılıyorum. Kariyerimde Al Nasr için mücadele ettiğim için minnetarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ederim. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

AlNassr is part of my career and I am grateful for the opportunity to be part of the history of the club . I would like to thank my teammates for everything and wish them all the best !