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Giuliano ayrılığı duyurdu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Giuliano de Paula, Al Nasr'dan ayrıldığını açıkladı.

Giuliano ayrılığı duyurdu
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Transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcu ayrılığını sosyal medyadan duyurdu.

30 yaşındaki orta saha açıklamasında "2 yıldır yaşadıklarımızdan dolayı tarafatrlara çok teşekkür ediyorum. Ligi ve Süper Kupa'yı kazandık. Harika bir duyguydu. Şu an da konuşmak istemediğim nedenlerden dolayı ayrılıyorum. Kariyerimde Al Nasr için mücadele ettiğim için minnetarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ederim. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonu öncesinde 10.5 milyon euroya Al Nasr'a transfer olan Giuliano, bu forma altında çıktığı 75 maçta 26 gol kaydetti.

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