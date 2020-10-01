Glasgow Rangers-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

01 Ekim 2020

Glasgow Rangers-Galatasaray maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam edecek. Bu sezon 2. turdan bu yana turnuvada mücadele eden Galasaray, Rangers ile UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda karşılaşacak. Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak Glasgow Rangers-Galatasaray maçı Teve2'den canlı ve şifresiz izlenebilecek.

İskoçya'nın Glasgow kentinde, Ibrox Park'ta oynanacak müsabakayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak.

Galatasaray'ın Avrupa yolculuğu

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. eleme turundan başladı. İlk olarak Azerbaycan temsilcilerinden Neftçi Bakü'yü ile eşleşen Sarı-Kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup etti. Ardından 3. eleme turunda Hajduk Split ile eşleşen Galatasaray, İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak adını bu tura yazdırdı.

Glasgow Rangers bu tura nasıl geldi?

Liverpool'un efsanelerinden Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İskoç ekibi Glasgow Rangers, eski günlerinden uzak olsa da, her yıl gelişmeye devam ediyor. Gerrard'ın öğrencileri de Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. eleme turunda başladı. İlk olarak Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps ile karşılaşan Rangers, rakibini 5-0 yenerek tur atladı. Ardından Hollanda'nın Willem II ekibiyle oynayan takım, bu turu da 4-0 kazandı.

Muhtemel 11'ler

Glasgow Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Ianis Hagi, Morelos, Kent.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Falcao.