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Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'da

Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a imza attı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.