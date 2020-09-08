Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a

08 Eylül 2020

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor tarafından yayımlanan açıklamada, “Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmenin ardından 28 yaşındaki kanat oyuncusunun eski kulübü Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Töre geçtiğimiz yıl Yeni Malatyaspor forması ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağlamıştı.