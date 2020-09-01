Gökhan Töre transferinde bonservis çıkmazı

01 Eylül 2020

Yeni Malatyaspor'un transfer hamleleri hakkında bilgi veren Adil Gevrek, "Aboubakar ile ilgili bir girişimimiz oldu. Benjamin Tetteh ile ilgili haberler de doğru, kendisiyle ilgileniyoruz. Kulübüyle iletişim halindeyiz, teklifimiz oldu. İnşallah transferi gerçekleşir. Tetteh'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyoruz." dedi.

Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi konusuna değinen Gevrek, "Gökhan Töre'yi alırken Malatya camiası kendisine kucak açtı. Uzun süre futbol oynamıyordu, ona sahip çıktık. Gökhan da bize katkı sağladı. Çok iyi bir sezon çıkardı. Gökhan zaten çok iyi bir futbolcu, bizim için de önemli bir isim. Ayrılmak istediğini söyledi, biz de ona saygı duyduk fakat bu ayrılığın bir bedelinin olması gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre'nin Beşiktaş ile görüştüğünde haberdar olduklarını belirten Adil Gevrek, "Beşiktaş ile konuştuğunu biliyoruz. Beşiktaş'a 'Bedavaya geleceğim' demiş. Beşiktaş ile konuştuk, aramızda bir sıkıntı yok. Sergen Hoca ile görüştük, Beşiktaş bonservissiz alabileceğini söylüyor. Geçen gün de Beşiktaş ile görüşmesine izin verdik. Ancak şunu söylüyoruz, kesinlikle bir bonservis bedeli olacak. Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız." şeklinde konuştu.