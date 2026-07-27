Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB şampiyonlar ligi maçı tarihi...

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Süper Lig yakın zamanda başlayacak. Fenerbahçe lig öncesi Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ciddi sınav veriyor. Sarı-lacivertliler rövanş maçını da alıp Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Sık sık gelen soru "Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman sahada kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı Kanarya, hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.