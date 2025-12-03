Gözaltına alınan Gökhan Gönül hakkında karar çıktı

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çekinkaya hakkında ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.

8 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin de işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.