Gözler TFF'nin açıklayacağı yeni limitlerde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ara transfer döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını ve 1 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu. Ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kala gözler TFF'nin vereceği kararda. TFF, kulüplerin harcama limitlerini bugün açıklayacak.

TFF’nin harcama limitlerine uymayanlara ne ceza verilecek?

Daha önce TFF harcama limitlerine uymayan kulüplere verilecek cezaları açıklamıştı. Kulüplerin limitleri aşma oranında cezalandırılacağı bildirilmişti. İşte oranlara göre harcama limitini aşanlara verilecek cezalar:

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15: Transfer yasağı

Yüzde 16-20: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;

Yüzde 21-25: 2 puan silme cezası. Buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacak.