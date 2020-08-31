Göztepe, İsviçrelilerle el sıkışıyor

31 Ağustos 2020

CEYHUN KUBURLU

Türk futbol endüstrisinin yükselen yıldızı Göztepe Spor Kulübü tarihe geçecek anlaşmayı imzalamak üzere. Son dönemlerde birkaç yabancı yatırımcı ve fon şirketi ile görüşmelerini sürdüren Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in anlaşmayı her an imzalayabileceği öğrenildi. Eğer Göztepe Spor Kulübü bu anlaşmayı imzalarsa ilk defa yabancı bir şirket Türk futboluna yatırım yapmış olacak. Son yıllarda Avrupalı, Ortadoğulu ve Çinli bazı şirketlerin Göztepe ile ilgilendiği özellikle Gürsel Aksel Stadı’nın açılışından sonra bu ilginin daha da büyüdüğü belirtiliyordu. Zaman zaman Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in de belirttiği yabancı ortak modeli bu kez gerçekleşmek üzere.

70 milyon dolarlık değerleme

Göztepe Spor Kulübü’nün 70 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden yabancı ortak alacağı öğrenilirken, İsviçreli bir yatırım şirketi ile son maddeler üzerinde görüşüldüğü belirtildi. Konuyla ilgili olarak kulüpten herhangi bir açıklama gelmezken, anlaşmanın başka kulüpler üzerinde de etkili olacağı ve önümüzdeki dönemde yeni yatırımcıların Süper Lig’deki takımlara yatırım yapabilecekleri belirtildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in kulübün tamamını değil yüzde 50 şeklinde bir ortaklığa gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

İlk sinyali başkan verdi

Başkan Mehmet Sepil kısa süre önce bu konuyla ilgili görüşlerini anlatırken, şunları söylemişti: “Dünyada futbolda bu kadar önemli bir ülkeyiz ama bir tane bile yabancı yatırımcıyı getiremeyen tek ülke de biziz. Yabancı yatırımcı bizim ülkemize futbol kulüpleri bazında girmiyor. Bunun nedeni de kulüplerin ekonomileri. Sürekli zarar eden yere niye yatırım yapsınlar? Son zamanlarda dünyada yeni bir trend oldu. Bu sadece Göztepe ile ilgili değil, Avrupa’da da birçok kulübe yeni yatırımcılar geliyor. Bunun benzeri Göztepe’ye bir ilgi var. Bu ilgi son derece doğal, taraftarı ve camiasıyla, kulübün yönetilişiyle Göztepe’ye ilgi var, bu doğrudur.”

13 YIL ÖNCE 1.3 MİLYON TL'YE SATILDI



2006-2007 sezonunda profesyonel liglere veda eden Göztepe, içinde bulunduğu kara tablo nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Göztepe, Ağustos 2007’de TMSF tarafından yapılan ihale ile satışa çıkarıldı ve 1 milyon 305 bin lira bedelle alan Altınbaş Holding’e geçti. 2014 yılında işadamı Mehmet Sepil, Altınbaş Holding yönetimi ile el sıkıştı. Sepil, 7 milyon 500 bin dolarlık satış bedelinin yanı sıra kulübün mevcut borçlarını da üstlendi. Göztepe 2017 yazında Türk futbol tarihine geçen maçta Eskişehirspor’u yenerek 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e adını yazdırdı. Ocak ayında müthiş bir kampanya ile “Gürsel Aksel Stadyumu"nun da açılışını yapan Göztepe, son yıllarda yönetimdeki başarısı ile dikkat çekiyordu.

BAŞAKŞEHİR, KASIMPAŞA, GENÇLERBİRLİĞİ VE KARAGÜMRÜK'E DE YABANCI İLGİSİ



Yabancı yatırımcıların Türk futbolu üzerindeki ilgilerinin artarak devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, “Özellikle Başakşehir’in tarihi başarısı yabancıların da radarına girmemize neden oldu. Yani artık şöyle bir algı var, ‘4 takım dışındakiler de başarabilir.’ İşte bu yüzden Başakşehir için de çok talep var. Göksel Gümüşdağ da zaman zaman bu konuyla ilgili olarak görüş veriyor. Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Karagümrük gibi takımlar da yabancı ortaklıklar ile büyüyebilirler. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Süper Lig’deki yabancı şirket sayısı hızla artacaktır" dedi.

4 BÜYÜKLER YABANCI ORTAKLIK YAPABİLİR



Kulüpler dernekler yapısı nedeniyle yabancı yatırımcı için bir çalışmaya giremiyor. Halka açık şirketleri üzerinden yabancılar hisse toplayabilir. Yine bu şirketlere ortak alınabilir ancak bu da birçok sorunu beraberinde getireceği için kabul gören bir model değil. Şirketlerin hakim ortağı dernekler tüzükleri çerçevesinde yabancılara şirketteki hisselerini satabilirler. Ancak tüzük değişikliği ve sonrasında bunun genel kurulda kabul edilmesi gerekebilir. Uzmanlar, kulüplerin dernek yapılarının değişmesi ile yabancı ortaklıklar kurabileceklerini ve bu modelin daha sağlıklı olacağını belirtiyor.