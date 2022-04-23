Göztepe, Süper Lig'e veda etti
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinin bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Stat: Kalyon
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür Ertem
Gaziantep FK: Günay Güvenç (Dk.39 Mustafa Burak Bozan), Kitsiou, Djilobodji (Dk. 57 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 57 Recep Niyaz), Sagal (Dk. 79 Figueiredo), Vetrih (Dk. 79 Merkel), Maxim, Mirza Cihan, Muhammet Demir
Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Dino (Dk.46 Soner Aydoğdu) , Kahraman Demirtaş, Rodrigues (Dk.69 Ege Özkayımoğlu) , Atakan Rıdvan Çankaya, Tijanic, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 86 Baku), Di Santo (Dk. 69 Jahovic)
Goller: Dk. 90+2 Jahovic, (Göztepe) Dk. 90+3 Figueiredo (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Dk. 45+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe) Dk. 90+1 Recep Niyaz (Gaziantep FK)