Göztepe - Yeni Malatyaspor: 0-1

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçta tek gol ikinci yarıda geldi. Yeni Malatyaspor'un golcüsü Benjamin Tetteh 56. dakikadaki golüyle takımını 1-0 öne geçirirken bu gol mücadelenin sonucunu da belirledi.

Yeni Malatyaspor, İzmir'de 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu ve puanını 3 yaptı. Evinde kaybeden Göztepe ise ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı. İzmir ekibinin 1 puanı bulunuyor.