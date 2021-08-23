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Göztepe - Yeni Malatyaspor: 0-1

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanda 1-0 kazandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçta tek gol ikinci yarıda geldi. Yeni Malatyaspor'un golcüsü Benjamin Tetteh 56. dakikadaki golüyle takımını 1-0 öne geçirirken bu gol mücadelenin sonucunu da belirledi.

Yeni Malatyaspor, İzmir'de 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu ve puanını 3 yaptı. Evinde kaybeden Göztepe ise ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı. İzmir ekibinin 1 puanı bulunuyor.

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