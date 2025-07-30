Granit Xhaka Premier Lig’e geri döndü
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, Bayer Leverkusen'de geçen sezon namağlup şampiyonluk yaşayan ve adı Türk kulüpleriyle de anılan 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcu, daha önce Arsenal'de uzun yıllar forma giymiş ve İsviçre Milli Takımı'nda kaptanlık yapmıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Granit Xhaka’yı resmen transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusunun 3 yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu. Sunderland, “Granit Xhaka’yı transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla Bundesliga’yı namağlup tamamlayan Xhaka, Alman kulübüne gitmeden önce Arsenal formasıyla Premier Lig'de tam 225 maça çıkmıştı.
Aynı zamanda İsviçre Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Xhaka, milli formayla 137 karşılaşmada 14 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncunun Premier Lig’e dönüşü, Sunderland taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.