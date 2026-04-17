GS - FB derbi bu hafta mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Milyonlarca futbolsever Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş vaziyette... Şampiyonluk yolunda yenen takım büyük bir avantaj elde edecek. Her geçen gün heyecan katlanırken "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta" sorusu da hızlanıyor.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. Futbol tutkunları bu maçı iple çekiyor. Dünyanın da yakından takip edeceği dev derbi ile ilgili detaylar araştırılırken "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta" sorusu öne çıkıyor.
Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe 406 kez karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe: 149 galibiyet
Galatasaray: 128 galibiyet
Beraberlik: 129