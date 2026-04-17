GS - FB derbi bu hafta mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. Futbol tutkunları bu maçı iple çekiyor. Dünyanın da yakından takip edeceği dev derbi ile ilgili detaylar araştırılırken "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta" sorusu öne çıkıyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe 406 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe: 149 galibiyet

Galatasaray: 128 galibiyet

Beraberlik: 129