GS-FB maçı bugün mü? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Galatasaray Fenerbahçe derbisini bekliyor. Şampiyonluğu doğrudan etkileyen maç için nefesler tutuldu. Futbol tutkunları müsabaka için beklerken bugün yine en çok yöneltilen soru "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

GS-FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yasil Kol yönetecek.

Muhtemel 11

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper ve Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Kerem, Asensio ve Talisca.

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden Galatasaray ile Fenerbahçe 406 kez karşılaştı. Fenerbahçe 149, Galatasaray 128 galibiyet aldı. 129 maç ise berabere bitti.