GS maç saati... Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi maçı sonrası sarı-kırmızılılar alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor. Taraftar mücadele bilgilerini araştırırken "Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği Galatasaray bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11

Gençlerbirliği: İrfan Can, Thalisson, Metehan, Goutas, Gouveia, Fıratcan, Diabate, Abdurrahim, Tongya, Rafael Luis, Mendes

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Barış, Batrakov, Leao, Osimhen

Aslan'da 3 eksik

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasına üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.