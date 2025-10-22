GS maçı şifresiz mi? Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçlar başladı. Galatasaray da kendi sahasında Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Temsilcimiz, Avrupa'da 2. galibiyetini almak ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray bu akşam evinde çok kritik bir maça daha çıkıyor. Aslan, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Ligde fırtınalar estiren Avrupa'da ise Liverpool galibiyeti ile büyük sükse yapan Cimbom, Bodo/Glimt karşısında da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Şimdi taraftar mücadele bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple "Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu pik yapmış durumda...
Galatasaray Bodø/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Bodø/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Uğurcan , Sallai, Sanchez , Abdülkerim , Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay , Barış , Osimhen.
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hogh, Haugen
Galatasaray, Avrupa'da 331. kez sahne alacak
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 330 maçta mücadele etti. Galatasaray'ın tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo/Glimt, 113. ekip olacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 117'sinden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 453 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 503 gole engel olamadı.