GS maçı şifresiz mi? Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray bu akşam evinde çok kritik bir maça daha çıkıyor. Aslan, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Ligde fırtınalar estiren Avrupa'da ise Liverpool galibiyeti ile büyük sükse yapan Cimbom, Bodo/Glimt karşısında da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Şimdi taraftar mücadele bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple "Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu pik yapmış durumda...

Galatasaray Bodø/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Bodø/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan , Sallai, Sanchez , Abdülkerim , Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay , Barış , Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hogh, Haugen

Galatasaray, Avrupa'da 331. kez sahne alacak

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 330 maçta mücadele etti. Galatasaray'ın tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo/Glimt, 113. ekip olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 117'sinden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 453 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 503 gole engel olamadı.