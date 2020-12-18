Guduric yeniden Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Beko, Sırp oyuncu Marko Guduric ile 2022-23 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı.
AA
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, daha önce de formasını giyen Sırp oyuncu Marko Guduric ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Marko Guduric'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Guduric'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği de belirtildi.
Şutör oyun kurucu pozisyonunda oynayan Guduric, kariyerinde daha önce 2017-2019 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.
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