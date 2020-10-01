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Guilherme, Trabzonspor'dan ayrıldı

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan Guilherme, Bordo-Mavililerden ayrıldı. Guilherme'nin yeni takımı Göztepe oldu.

Guilherme, Trabzonspor'dan ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık kiralanması konusunda Portekiz temsilcisi Alvarenga ile anlaşıldığı bildirildi. Guilherme ile satın alma opsiyonlu olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de 64 maçta 10, Türkiye Kupası'nda ise 13 müsabakada 4 gole imza attı.

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