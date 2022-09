Gürcistan'ı yenen Karadağ'a TBF'den baklavalı kutlama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın grubunda Gürcistan'ı yenen Karadağ'ı, maç sonu soyunma odasına baklava göndererek kutladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan A Grubu mücadelelerinde son maçların ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, son 16 turuna yükseldi. Gruba ev sahipliği yapan ekip, son maçında Karadağ'a 81-73 yenilirken, şampiyonadan da elendi.

TBF, grupta yaptıkları maçta soyunma odası koridorlarında A Milli Basketbol Takımı oyuncularına saldıran Gürcistan ekibini yenmesi dolayısıyla Karadağ'ı, baklava göndererek tebrik etti.

Thank you for Baklava @TBF 🤤 See you in Berlin 🇩🇪 pic.twitter.com/QuoO2eI1LT