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Gürcistan'ı yenen Karadağ'a TBF'den baklavalı kutlama

Türkiye Basketbol Federasyonu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'ı yenen Karadağ'ı, soyunma odasına baklava göndererek kutladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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A Milli Basketbol Takımı, 4 Eylül'de Tiflis Arena'da oynanan ve normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü de 75-75 berabere biten maçta Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83 kaybederek ilk yenilgisini almıştı.
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın grubunda Gürcistan'ı yenen Karadağ'ı, maç sonu soyunma odasına baklava göndererek kutladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan A Grubu mücadelelerinde son maçların ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, son 16 turuna yükseldi. Gruba ev sahipliği yapan ekip, son maçında Karadağ'a 81-73 yenilirken, şampiyonadan da elendi.

TBF, grupta yaptıkları maçta soyunma odası koridorlarında A Milli Basketbol Takımı oyuncularına saldıran Gürcistan ekibini yenmesi dolayısıyla Karadağ'ı, baklava göndererek tebrik etti.

Karadağ Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda baklava fotoğrafına yer verilerek, "Baklava için teşekkürler @TBF, Berlin'de görüşürüz." ifadesi kullanıldı.

 

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