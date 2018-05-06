Güreşte iki altın, iki bronz madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Demirtaş ve serbest stil 125 kiloda Akgül altın madalya kazandı. Şampiyonada erkekler serbest stil 61 kiloda Topal ve erkekler serbest stil 92 kiloda Böke ise bronz madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i yenerek altın madalya kazandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada 2016 Rio Olimpiyatları'nda üçüncü olan Soner, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verdi.
Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı.
Bir altın da Taha Akgül'den
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı.
Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.
Taha, Ali Aliyev Spor Salonu'nda sonucu merakla beklenen karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde tamamladı. Kontrollü güreşen Taha, müsabakayı 2-1 kazanarak altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.
Recep Topal ve Serdar Böke'den bronz madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda Recep Topal ve erkekler serbest stil 92 kiloda Serdar Böke bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA