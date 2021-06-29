Güreşte Polat Polatçı, 97 kiloda Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli güreşçi Polat Polatçı, finalde Rus rakibi Ali Magomed Aliyev karşısında 13-6 gerideyken, rakibini tuşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

70 kiloda Mevlüt Özdemir, repesajdan gelen Sırbistanlı Viktor Voinovic'i 8-4 yenerek, bronz madalya aldı.

79 kiloda İsmail Küçüksolak ise repesajda Azerbaycanlı Sabuhi Amiraslanov'u 7-6 yendi. İsmail Küçüksolak, ardından Gürcistanlı rakibi Otari Adeishvili'yi de 10-7 öndeyken tuşla yenerek bronz madalya kazandı.

57 kiloda Ahmet Karavuş, bronz madalya mücadelesinde repesajdan gelen Gürcistanlı Giorgi Gegelashvili'ye yenilince 5. oldu.

Böylece milli güreşçiler, 1 altın, 2 bronz madalya aldı.

Taner Garip finale yükseldi

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stil 74 kiloda temsil eden Taner Garip, ilk turda Makedonya'dan Elvedin Feta'yı 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Alman rakibi Stas David Wolf'u 14-2 sayı tuşuyla ve yarı finalde de Ukraynalı rakibi Vadym Kurylenko'yu 6-3 yenerek finale yükseldi.

Taner Garip, finalde Azerbaycanlı Cebrail Haciyev ile karşılaşacak.