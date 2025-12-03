Haaland, Premier Lig’de 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, İngiltere Premier Lig tarihinde 100 gol barajına en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Haaland, 100 gole ulaşmak için sadece 111 maç oynadı ve bunu başaran en hızlı oyuncu olarak Alan Shearer'ın 124 maçlık rekorunu geride bıraktı" denildi.

Norveçli golcü, Fulham'a karşı dün ligdeki deplasman maçında alınan 5-4'lük galibiyette attığı golle Premier Lig kariyerinde 100 gole ulaştı.

Tüm Premier Lig takımlarına gol attı

Haaland, Premier Lig'de mücadele eden her takıma karşı gol sevinci yaşadı.

Norveçli golcü, 2022 yazında Manchester City'ye geldiğinden bu yana rakip olduğu 23 takımın tamamına gol attı.

25 yaşındaki golcü futbolcu, ligde sahaya çıktığı 23 stadın ise 22'sinde gol sevinci yaşadı. Haaland yalnızca Liverpool takımının maçlarını oynadığı Anfield Stadı'nda henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Haaland, attığı 100 golün 58'ini ise Manchester City'nin evi Etihad Stadı'nda forma giydiği 54 maçta kaydetti.