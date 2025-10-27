Hacıosmanoğlu’nun sözleri ihbar sayıldı: Başsavcılık 'bahisçi hakemler' için düğmeye bastı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan yüzlerce hakemin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığını açıkladı.

Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacıosmanoğlu, çarpıcı veriler paylaştı:

“571 hakemden 371’inin bahis hesabı var, 152’si aktif şekilde bahis oynuyor. Bu isimleri kısa sürede Disiplin Kurulu’na sevk edeceğiz. Talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar.”

Bu açıklama, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan “temiz lig” çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.

Soruşturma dosyaları tek elde toplandı

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Başsavcılık, 2025 yılının nisan ayında hakemlerin bahis oynadığı iddialarıyla ilgili olarak zaten bir soruşturma başlatıldığını belirterek, bu sürece Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosyanın da dahil edildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakemlerin yasa dışı bahis oynadığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı nisan ayında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosya da yetkisizlik kararıyla İstanbul’a gönderilmiş olup, her iki dosya birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar sürmektedir.”

Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları ihbar sayıldı

Savcılık, TFF Başkanı’nın açıklamalarının da yürütülen soruşturma kapsamında “ihbar niteliğinde” değerlendirildiğini duyurdu.

Açıklamada, bahsi geçen hakemlerin “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na aykırılık” gibi suçlardan inceleneceği belirtildi.

Başsavcılık, yürütülen dosyanın bundan sonra daha da derinleştirilerek sürdürüleceğini ifade etti.

“Kararlı mücadele sürecek”

Yazılı açıklamada yasa dışı bahisle mücadelenin kesintisiz sürdüğü vurgulandı:

“Toplumumuzun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kararlı bir mücadele yürütülmektedir. Futbolda adaletin sağlanması ve sporun itibarının korunması adına soruşturmalar aralıksız devam edecektir.”