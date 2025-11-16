Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı’nın İspanya maçı öncesi yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım’dan Isak Vural ve Yusuf Akçiçek A Takım’a dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile oynayacağı son maç öncesinde kadro değişikliğine gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Bulgaristan karşılaşmasında sağ el bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu’nun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, “Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştır. Ümit Milli Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.