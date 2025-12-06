Hakan Çalhanoğlu attı, Inter evinde farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter sahasında Como ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 11. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçerken, bu gol ilk yarının da skorun oldu. Inter 59. dakikada Marcus Thuram'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi.

80. dakikada sahneye milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu çıktı ve farkı üçe çıkaran golü attı. 86. dakikada Carlos Augusto'nun topu ağlarla buluşturmasıyla Inter sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Inter puanını 30'a yükseltirken, Como ise 24 puanda kaldı.