Takımlar yeni sezona hazırlanıyor. Her dönem olduğu gibi transferlerde hareketlilik had safhada... Galatasaray ile yıldız isimler bir arada anılırken Hakan Çalhanoğlu'nun, Aslan ile söz kesip kesmeyeceği merak konusu olurken sıklıkla "Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi" diye soruluyor.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nu transfer gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için somut adımlar atarken, oyuncunun kulübüyle görüşmeler başladı.

Çalhanoğlu’nun, çocukluk hayali olan Galatasaray forması için Inter yönetimiyle görüştüğü öğrenildi. Oyuncunun babasının da “İnşallah bir gün Galatasaray’da oynarsın” sözleriyle bu isteği desteklediği belirtildi.

Galatasaray ile prensipte anlaşmaya varan tecrübeli futbolcu, kulübü Inter’den bonservis bedelinde indirim talep etti. Ancak Inter, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro istiyor.

Transfer sürecinde kritik gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic’in de Inter’in tutumuna göre İstanbul’a gelerek görüşmeleri sonuçlandıracağı ifade edildi.