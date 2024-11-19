Hakan Çalhanoğlu: Hala lideriz, her şey elimizde

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında yarın TSİ 22.45'te deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalhanoğlu, Galler maçında sakatlanmasının ardından Inter başkanının kendisini aradığını belirterek, "Galler maçından sonra aradılar, takımı yalnız bırakmamak için burada kalmayı tercih ettim. Burada tedavim sürüyor. Maçta maalesef olamayacağım çünkü eski sakatlığım geri geldi. Çok şükür o kadar kötü değil, yırtığım da yok" ifadelerini kullandı.

"Takımı yalnız bırakmamak adına takımla kalmayı tercih ettim"

Galler maçında iyi oynadıklarını ancak galibiyeti alamadıklarını aktaran Hakan, "Önemli olan kazanmaktı ama daha önemlisi kaybetmemekti. Hala lideriz, her şey elimizde. Yarınki maç çok önemli, takımı yalnız bırakmamak adına takımla kalmayı tercih ettim. İnşallah yarın galibiyetle arkadaşlarımız ülkeye döner, ben de en yakın sürede Milan’a döneceğim" şeklinde konuştu.

"Hocamıza 'Burada kalacaksın' dedik o da kalmayı tercih etti"

Milli Takımda çok eleştirildiği dönemler olmasına karşın kaptan olarak hep sorumluluk aldığının hatırlatılması üzerine Hakan Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"11 yıllık Milli Takım kariyerim var. Mutluğu, üzüntüyü gördüm; her şeyi yaşamış bir oyuncu olarak C Ligi’ni de gördüm, inşallah A Ligi’ni de görürüm. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra takımın birliği beraberliği çok önemli. Bunu sürdürmeye devam ediyoruz, herkes birbirine sahip çıkıyor, seviyor. Hocamızın enerjisi bizim için çok önemliydi. Herkes ona sahip çıkıyor, bir ara Roma’ya gitme ihtimali vardı, dedikodu oldu. Biz ona, ‘Burada kalacaksın.’ dedik, burada kalmasını istedik, o da burada kalmayı tercih etti. Onunla beraber çalıştığımız için çok mutluyuz."

Hakan, Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki'nin "Hakan Çalhanoğlu, Türk Milli Takımı'nın motoru" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Düşünceleri için teşekkür ederim övgü almak her zaman güzeldir. Benim nasıl bir kariyer yaptığımı gördüğü için bunu söylüyordur, teşekkür ediyorum. Benim için bunu duymak çok değerli" diyerek sözlerini noktaladı.