Hakan Çalhanoğlu İtalya'da en iyiler arasında gösterildi

Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.

Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.