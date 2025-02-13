Hakemi bıçaklayan futbolcuya ömür boyu men cezası

Kocaeli U-17 Ligi'nin K Grubu'nda Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor 9 Şubat'ta karşılaştı.

Şehit Nihat Karadaş Stadı'ndaki maçta hakem Ersin Demiröz, ilk yarıda Çayırova Gümüşspor futbolcusu Erencan Çelik'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Maçtan sonra saklanarak hakemin soyunma odasına gitmesini bekleyen 16 yaşındaki sporcu, hakem Demiröz'i bıçakladı. Hakem hastaneye kaldırılırken, sporcu da polis merkezine götürüldü.

Kocaeli İl Disiplin Kurulu, Erencan Çelik hakkındaki kararını bugün açıkladı.

Kurul, Çelik'e, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 36, 41, 44 ve 95'inci maddeleri gereği 45 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Süresi 3 yılı aşan ceza talimatlar gereği sürekli hak mahrumiyetine çevrildi.

Erencan Çelik, artık hiçbir resmi maçta stadyumlara giremeyecek, futbolla ilgili idari, sportif ya da sair hiçbir faaliyette bulunamayacak.