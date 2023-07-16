Halil Dervişoğlu yeniden Galatasaray'da: Maaş zammında TÜİK baz alınacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Brentford'a 500 bin avro ödeneceği belirtildi.

Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulanarak oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Sonraki sezonlarda ise TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağı kaydedildi.

Galatasaray, Rams Global şirketiyle sponsorluk anlaşmasında önce TÜİK ve ENAG verilerinin ortalamasının baz alınacağını açıklamış, daha sonra ise yalnızca TÜİK'in baz alınacağını kaydetmişti.

Halil Dervişoğlu kimdir?

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 8 Aralık 1999'da doğan Halil İbrahim Dervişoğlu, profesyonel futbolculuk kariyerine, altyapısında yetiştiği Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında başladı.

Sparta Rotterdam'ın altyapısında çeşitli kategorilerinde top koşturan genç forvet oyuncusu, Rotterdam ekibinin U21 kategorisinde 36 maçta 25 gol ve 14 asistlik performans göstererek A takıma yükseldi.

Sparta Rotterdam'ın A takımında çıktığı 58 maçta 16 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çeken Halil İbrahim Dervişoğlu, 3 Ocak 2020 tarihinde 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

Brentford'da oynadığı yarım sezonluk süre zarfında 9 müsabakada şans bulan 21 yaşındaki santrfor, takımının Middlesbrough karşısında oynadığı FA Cup maçında bir kez fileleri sarstı. 6 Ekim 2020 tarihinde Hollanda'nın Twente takımına kiralanan futbolcu, burada geçirdiği 3 aylık dönemde 270 dakika süre aldı ve bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübüne ocak ayı başında geri döndü.

Galatasaray'daki ilk dönemi

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu geçici transferle renklerine kattı. Galatasaray’da yarım sezonda çıktığı 12 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray’da parlayarak Türkiye A Milli Takımı’na davet edildi. İlk defa 27 Mayıs 2021’de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi. Devamında 15 maçta 6 gollük mükemmel bir performans sergiledi.

Türkiye A Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Halil İbrahim Dervişoğlu, ilk milli maçına Türkiye U19 Milli Takımı forması altında 20 Şubat 2018'de Slovakya ile oynanan özel maçta çıktı. U19 Milli Takımı'nda 2 maç oynayan yetenekli forvet oyuncusu, Türkiye U21 takımında 11 maçta kaydettiği 8 golle dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray’a 1 Eylül 2021’de kiralık olarak transfer olan oyuncu, Süper Lig’de çıktığı 40 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. 2021-2022 sezonunun ardından kiralık sözleşmesinin bitmesiyle kulübü Brentford’a dönen 23 yaşındaki futbolcu Burnley’e kiralandı ve sezonu burada tamamladı.