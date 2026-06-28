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100. Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te gerçekleşti. Atatürk anısına her yıl gerçekleşen yarışı Bay Nalçakan ile Halis Karataş kazandı. Bu gelişme sonrası "Halis Karataş kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Halis Karataş kimdir?

Halis Karataş, 1972 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde doğan Türk jokeydir. Atçılıkla iç içe bir ailede yetişen Karataş, henüz genç yaşlarda yarışçılığa adım attı ve kısa sürede Türk at yarışlarının en başarılı isimlerinden biri haline geldi.

Profesyonel kariyerine 1987 yılında başlayan Karataş, kazandığı çok sayıdaki önemli yarışın yanı sıra özellikle Bold Pilot ile elde ettiği başarılarla adını geniş kitlelere duyurdu. 1996 yılında kazandığı Gazi Koşusu'nda kırdığı pist rekoru, uzun yıllar boyunca aşılamayarak Türk atçılık tarihinin unutulmaz başarıları arasında yer aldı.

2003 yılında yarış atı yetiştiricisi Begüm Atman ile evlenen Halis Karataş'ın iki çocuğu bulunmaktadır. Eşi Begüm Karataş'ın yaşamını yitirmesinin ardından ailelerinin ve Bold Pilot'ın hikayesi, 2018 yılında vizyona giren "Bizim İçin Şampiyon" filmiyle sinemaya uyarlandı.