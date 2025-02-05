Hande Baladın 15 yılın ardından Eczacıbaşı'na veda ediyor! Yeni adresi belli oldu

Türk voleybolunun yetiştirdiği en yetenekli sporculardan biri olan Hande Baladın’ın uzun yıllardır formasını giydiği Eczacıbaşı’ndan ayrılacağı öne sürüldü.

İddiaya göre; Fenerbahçe, 15 yıldır Eczacıbaşı forması Eczacıbaşı forması giyen Hande Baladın ile anlaşmaya vardı.

Sezon sonu Eczacıbaşı ile sözleşmesi sona erecek olan Baladın’ın sarı lacivertli ekipten gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Hande Baladın'ın 2025/26 sezonu için Fenerbahçe Medicana ile bir yıllığına anlaşmaya vardığı belirtiliyor..