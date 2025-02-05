Hande Baladın 15 yılın ardından Eczacıbaşı'na veda ediyor! Yeni adresi belli oldu
Eczacıbaşı formasıyla 15 yıl geçiren milli smaçör Hande Baladın'ın Fenerbahçe ile el sıkıştığı ifade ediliyor. İddiaya göre; altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı ile sözleşmesi sezon sonu dolacak olan Baladın, sarı lacivertli kulüp ile 1 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe'nin Hande Baladın transferini kısa süre içinde duyaracağı iddia ediliyor.
Türk voleybolunun yetiştirdiği en yetenekli sporculardan biri olan Hande Baladın’ın uzun yıllardır formasını giydiği Eczacıbaşı’ndan ayrılacağı öne sürüldü.
İddiaya göre; Fenerbahçe, 15 yıldır Eczacıbaşı forması Eczacıbaşı forması giyen Hande Baladın ile anlaşmaya vardı.
Sezon sonu Eczacıbaşı ile sözleşmesi sona erecek olan Baladın’ın sarı lacivertli ekipten gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü.
Hande Baladın'ın 2025/26 sezonu için Fenerbahçe Medicana ile bir yıllığına anlaşmaya vardığı belirtiliyor..