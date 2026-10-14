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EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Basketbolseverler mücadeleleri büyük bir heyecanla takip ederken Beşiktaşlı taraftarlar da bugünkü maça odaklanmış durumda... Bu seferki rakip Hapoel Tel Aviv... Peki, Hapoel Tel Aviv Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hapoel Tel Aviv Beşiktaş basketbol maçı bilgileri...

Hapoel Tel Aviv Beşiktaş basketbol maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

İki takım da geride kalan 4 haftayı 2'şer galibiyet ve 2'şer yenilgiyle tamamladı.