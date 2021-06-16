Harcama limitleri 3 milyar lirayı aştı

Ceyhun KUBURLU

Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Harcama limiti en yüksek, Galatasaray 437.480.550 TL, harcama limiti en düşük takım ise 81.102.954 TL ile Kayserispor oldu.

Toplam harcama limiti ise 20 takımın 3 milyar lirayı aştı. Şampiyon Beşiktaş 386 milyon lira ile harcama limiti en yüksek 3. takım olurken, Fenerbahçe 497 milyon liralık harcama limitine ulaştı.