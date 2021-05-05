Harcama limitlerini aşan 3 kulübe ceza

Türkiye futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep kulüplerine 2019-2020 sezonu takım harcama limitlerini aşmaları gerekçesiyle ihtar cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 tarihinde kulüplere tebliğ edilen harcama limitlerinin 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından 3 Mayıs'ta Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelendiği belirtildi.

Bu inceleme sonucunda limitleri yüzde 6'dan daha az aştıkları tespit edilen Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep'e ihtar cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Takım harcama limitleri dahilinde kalan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'a herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı açıklandı.