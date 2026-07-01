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Harry Kane yıldızlaştı, İngiltere turladı

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere, 1-0 geriye düştüğü maçta kaptan Harry Kane'in attığı gollerle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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Harry Kane yıldızlaştı, İngiltere turladı

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Brian Kibambe Cipenga'nın golüyle Kongo 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda İngiltere, kaptan Harry Kane ile aradığı gollere ulaştı.

75 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Kane attığı gollerle İngiltere'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran İngiltere, Meksika ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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