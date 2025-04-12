Hasan Arat, saldırı sonrası konuştu: Bana darbe işlemez

Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısı yaşanan gerginliğin ardından iptal edildi.

Toplantıda konuşma yaptığı sırada Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında başlayan gerilim, fiziki müdahaleye dönüştü. Bu sırada kürsüye çıkan iki kişi de Arat'a fiziki müdahalede bulundu.

İptal edilen divan kurulunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Yaklaşık 4,5 aydan beri çok ciddi manevi saldırılar yapıyorlar. Her ortamda konuşuyorlar. Ben 'Beşiktaş'ın meseleleri burada konuşulacak dedim' ve hiçbirinize gelip konuşma yapmadım. Burada çok güzel bir mizansen hazırladılar. Normalde eski başkanlar ilk sırada konuşur. Beni özellikle 17. sıraya koydular. Geçen divan kurulunda sayın başkan, daha önceki başkan son derece ahlak dışı kelimelerden bahsettiler. Aileme ve ekmeğime laf uzattılar. Son derece ağır şeyler söylediler. Onlarla her türlü hukuki mücadelemi başlattım. Beşiktaş Divan Kurulunda bunların konuşulmasına müsaade edilmesi son derece manidardır. Bugün kendi korumalarıyla benim üstüme adam saldırtmaları tahammülsüzlüktür. Medeni şekilde geldim. Ama dayanamıyorlar, gerçekleri duymak istemiyorlar. Hırsları onları kör etmiş. İçindeki kin artık benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. Şunu unutmayın: iftiracıların, pusucuların duaları kabul olmaz. Ben onların duasını istemiyorum. Bunlar Beşiktaş için çok acı verici şeyler." diye konuştu.

"Tevfik Yamantürk derhal divan başkanlığından istifa etmelidir"

Eski başkan Hasan Arat, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün derhal istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Eski başkan olarak bugüne kadar konuşmadığını aktaran Arat, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yaşananları söylemedim. Kulübümü rencide etmedim. Tahammül edemiyorlar. Zamanında bu insanlar Süleyman ağabeye 'Bonservisini vereyim, Fener'e gitsin' diyen bir divan başkanı. Tarih onları yargılayacak. Ben yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Buraya geldiğim için mutluyum. Bugün burada yaşananlar Beşiktaşlıları ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben aynı şekilde hayatıma devam edeceğim. Bu işten vazgeçmeyeceğim. Başkana 'Bugün bana yapılana sessiz kalırsan yarın aynısını sana yaparlar.' dedim. Buna sessiz kalınmaması lazım. Taraftarın ve camianın gerçeği görmesi gerekiyor. Bu bir oyundur. Senin beni kovalamaya boyun yetmez. Ama korumalarıyla saldırtmayı maharet biliyorlar. Hukuk önünde cezasını verecekler. Tevfik Yamantürk derhal divan başkanlığından istifa etmelidir. Bu şekilde bir divan başkanı Beşiktaş'a yakışmıyor. Paranla, pulunla öyle insanlara ahkam kesemezsin. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Hem küfür etti. Korumalarını önceden ayarlamışlar. Bana teke tek kimse gelemediği için. Arkadan saldırana 'kalleş' denir. Beşiktaş'ın bu kalleşlikleri artık unutması lazım. 'Hodri meydan' deyince dayanamadılar. 'Hodri meydan' diyorum, hadi herkes ortaya."

"Bana darbe işlemez"

Bir basın mensubunun elindeki kanı sorması üzerine Hasan Arat, "Bana darbe işlemez. Elimdeki kan oradaki şeyden olabilir. Burada Beşiktaş'ı üzdüler. Aynı numaraları Süleyman ağabeye yaptılar. Bu utanç onlara yeter. Soruyorlar 'Çocuklarına ne miras bırakacak?' diye. Benim adım yeter, onların paraları yetmez." yanıtını verdi.

Kurulda 45 dakikalık bir konuşma hazırladığını anlatan Arat, "Bütün her şeyi anlatacaktım. Ben istifa ettikten sonra ve etmeden bir ay öncesinde yaşanan her şeyi anlatacaktım. Bu makamı derhal terk etmesi lazım. Beşiktaş'ı bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok." dedi.

"Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğim"

Arat, yaşananların ardından hukuki yollara başvuracağını dile getirdi.

Hasan Arat, çok fazla kişiyi mahkemeye vereceğini belirterek, "Beşiktaş'tan adam gibi gitmek kötü mü? Veda etmek, taraftarla vedalaşmak yanlış mı? Bu koltuklarda ömür boyu mu kalacağız? Benim özel nedenlerim vardı ve ayrıldım. Neden linç etmeye kalkıyorsunuz? Bana kızması gerekenler gelip oy atan insanlar. Beni seven insanlar için bugün buraya geldim. Onlar benden bunu bekliyordu. Gerekeni avukatlar yapar. Ben zaten çok kişiyi mahkemeye verdim. Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğim. Biz hukuka inanırız. Kaba kuvvet, korumalarla saldırma dönemi bitti. 10 bin liralık transferin bile takip edildiği dönemde bu paralar kaybolmaz. Her şey hesaplarla ve belgelerle ortadadır. Çatıda neden bu olmuş diyorlar? Hüseyin Yücel, kulübe 30 milyon avro para vermiş. 240 bin avroluk çatıya imza attığında mı yolsuzluk yapmış olacak? Bunlar acı şeyler." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı, "Kartallar yalnız uçar. O yüzden sen yükseldikçe oksijen azalır, başkaları o oksijenden dolayı düşerler ama kartallar yukarı çıkar." diyerek sözlerini tamamladı.