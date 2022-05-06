Hatayspor: 1 – Trabzonspor: 1

5. dakikada Louis’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.



6. dakikada Lobjanidze ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına sert bir top gönderdi, kimsenin dokunamadığı top yan direkten döndü.

9. dakikada Hatayspor ceza sahası içerisinde Boudjemaa’nın Murat ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek inceledi. Daha sonra penaltı kararı verdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Bakasetas’ın penaltı vuruşunu kaleci Munir meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

12. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi.

29. dakikada Bakasetas’ın sağdan ortasına altıpas çizgisi önünde Vitor Hugo bomboş pozisyonda topa dokundu ancak üstten auta çıktı.

38. dakikada sağdan Bertuğ’un ceza sahasına ortasına arka direkte bomboş kalan El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Uğurcan’da kaldı.

45+1. dakikada El Kaabi’nin ceza sahasına doğru savunma arkasına gönderdiği topu Adekugbe çevirdi, savunma son anda ayak koydu.



46. dakikada Edin Visca’nın pasında topla buluşan Bakasetas ceza yayı üzerinden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

48. dakikada Berat’ın ara pasında topla buluşan Djaniny rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

73. dakikada sağdan Edin Visca’nın ceza sahasına yerden ortasına Cornelius dokundu ancak top kaleci Munir’de kaldı.

75. dakikada Visca’nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza yayı sağ tarafından sert vurdu top üstten auta gitti.

81. dakikada Kahraba’nın pasında topla buluşan Benzia şık bir çalım atarak rakibini geçtikten sonra ceza yayı üzerinden sert

vurdu, kaleci Uğurcan son anda parmaklarının ucu ile topu kornere çeldi.



90. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına orta yapan Bakasetas’ın ortasına Cornelius kafa vuruşunu yaptı, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.

90+4. dakikada Adekugbe’nin soldan yerden ortasına Mame Diouf altı pas üzerinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Önce ofsayt kararı ile gol geçerli sayılmazken, VAR’ın incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı. 1-1



Stat: Hatay

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx (Fatih Kuruçuk dk. 29 xx), Sadık Baş xx, Boudjemaa xx, Onur xx (Benzia dk. 46 xxx), Lobjanidze xx (Kahraba dk. 76 xx), Louis xx, El Kaabi xx (Mame Diouf dk. 64 xx), Bertuğ x (Muhammed Mert dk. 76 xx)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor: Uğurcan xx, İsmail xxx, Hugo xx, Ahmetcan xx, Serkan xx, Berat xxx (Dorukhan Toköz dk. 80 xx), Kouassi xx (Cornelius dk. 46 xx), Murat xx (Abdülkadir Ömür dk. 46 x), Bakasetas xx, Yusuf xxx (Edin Visca dk. 46 xxx), Djaniny xxx (Nwakaeme dk. 72 xx)

Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Altıkardeş, Puchacz, Yunus Mallı, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 48) (Trabzonspor), Mame Diouf (dk. 90+4) (Hatayspor)

Sarı kart: Onur Ergün (Hatayspor)