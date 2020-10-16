Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ertelendi
Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakalarından dolayı ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken karşılaşmayı erteledi. Karar, TFF'nin internet sitesindeki maç programı sayfasına girildi.
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