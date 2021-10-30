Hatayspor, kendi evinde Beşiktaş'ı 1-0'la geçti
Spor Toto Süper Lig'de 11. Hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı kendi evinde 1-0'la geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında liderlik yarışı veren iki takım karşı karşıya geldi. Geçen hafta Galatasaray derbisini 2-1'le kazanan Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Hatayspor aldığı galibiyetle puanını 23 yaparken, lider Trabzonzpsor'un 3 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dk. 71 Kamara), Boudjemaa (Dk. 85 Muhammed Mert) , El Kaabi (Dk. 71 Saint Louis), Diouf
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal ( Dk.68 Salih Uçan) , Atiba (Dk.68 Mehmet Topal) , Ghezzal (Dk. 82 Gökhan Töre), Teixeira (Dk. 82 Güven Yalçın), Larin, Batshuayi (Dk. 24 Kenan Karaman)
Gol: Dk. 6 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 45 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 80 Boudjemaa, Dk. 88 Traore Dk. 90+7 Kamara (Atakaş Hatayspor)
Atakaş Hatayspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.