Hatayspor’da Murat Şahin dönemi sona erdi

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hatayspor yönetimi, yeni teknik direktör konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.