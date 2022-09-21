Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi

Spor Toto Süper Lig’de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor'a evinde 4-0 yenilen Hatayspor'da, Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam belli oldu. Bordo-beyazlılar, takımı Volkan Demirel'e emanet etti.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.