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Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi

Hatayspor, Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Spor Toto Süper Lig’de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor'a evinde 4-0 yenilen Hatayspor'da, Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam belli oldu. Bordo-beyazlılar, takımı Volkan Demirel'e emanet etti.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

 

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan DemirelHatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan DemirelSpor

 