Hatayspor'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan formalarını tanıttı.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel forma hazırlattıklarını söyledi.

Yeni formaların takıma başarı getirmesini temennisinde bulunan Savaş, şöyle devam etti:

"Hem Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadele azmini temsil eden 100. yıla ait bir forma yaptık. Formamız 100. yılı ve sonsuzluğu ifade ediyor. Formamızda yer alan 23 yıldız da hem Cumhuriyet'in ilanı 1923'ü hem de 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılışını ve bağımsızlığını simgeliyor. Formanın kollarında yer alan 11 yıldız, futbolcuların mücadele azmini, kazanma hırsını ve birbirlerine kenetlenmesini temsil ediyor. Bu bizim üçüncü formamız. Atakaş Hatayspor ailemize hayırlı olsun. Bu yılın takımımıza başarılar getirmesini diliyorum."

Transfer çalışmaları

Takımdaki transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Savaş, orta saha oyuncuları Ruben Riberio ile tekrar anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile de anlaşmanın sağlandığını dile getiren Savaş, kadroya iki veya üç futbolcu daha katacaklarını sözlerine ekledi.