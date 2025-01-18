Hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı Türkiye Judo Şampiyonası'nda yaşıyor
Geçen ay, yüksek irtifa kampı için Palandöken Kayak Merkezi'ne bulunan Judo Milli Takımı'nın üzerine çığ düşmüş ve olayda milli judocu Emre Yazgan hayata veda etmişti. Merhum sporcunun adıyla düzenlenen Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, bugün Ankara'da başladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın adına düzenlenen Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası başladı.
Ankara'da düzenlenen organizasyonun açılış töreninde, 16 yaşında vefat eden sporcunun ailesine plaket verildi.
55 ilden 261 kadın ve 357 erkek sporcunun katılımıyla Türkiye Judo Federasyonu'nun tesislerinde düzenlenen şampiyona, yarın tamamlanacak.