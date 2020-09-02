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Hellas Verona savunması Türklere emanet

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter’i kadrosuna kattı.

Hellas Verona savunması Türklere emanet
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Hellas Verona'dan yapılan yazılı açıklamada, Günter'in Genoa kulübünden bonservisiyle beraber alındığı ve 26 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Günter, geçen sezonu da Hellas Verona'da geçirmiş ve 32 maçta forma şansı bulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, bu transfer döneminin başında da Roma'da forma giyen defans oyuncusu Mert Çetin’i kiralamıştı.

Kaynak: AA

Koray Günter Serie A Genoa transfer Hellas Verona

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