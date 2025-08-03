Heung-Min Son, gözyaşları içinde Tottenham'a veda etti

Güney Kore'deki Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynanan Newcastle United'la 1-1 sona eren hazırlık maçının 65. dakikasında yerini Mohammed Kudus'e bırakan Son, Londra ekibiyle son maçına çıktı.

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güney Koreli yıldız, kulübüne veda ederken ağlayacağını hiç düşünmediğini belirterek "Açıkçası, bu kadar çok zaman geçirdiğim bir takımdan ayrılmak kolay değil ve tüm bu oyunculardan gelenleri duymak beni çok duygulandırdı. Bu maçta oynarken gerçekten çok mutluydum. Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve rakiplerim sayesinde unutulmaz bir gün geçirdim. O kadar mutluyum ki bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum," ifadelerini kullandı.

Oyunculuk kariyerinin henüz bitmediğini sözlerine ekleyen Son, "Kariyerim henüz bitmedi ve taraftarlara neşe getirmeye devam etmek istiyorum. Bir futbolcu olarak başarmak istediğim daha çok şey olduğunu biliyorum," dedi.

2015'de Bayer Leverkusen'den İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham'la geçen sezon Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırdı.