“Heyecanlı ve harika” yarış doludizgin

Türk bisikletçiliğinde 2023’ün en heyecanlı haftası geldi çattı… 8 etaptan oluşan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (Tour of Türkiye-TUR), önceki gün Alanya-Antalya etabıyla start aldı. TRT Spor ve Eurosport’tan her gün ikişer saat yayınlanacak etaplarda, 36 ülkeden 168 bisikletçinin olduğu 24 takım ter dökecek.

Yarışseverler bu yılki etaplarda 4 World Tour takımını izleyebilecek: Geçen yıl 47 zafer kazanan dünyanın 1 numarası Team Emirates, dünya 8’incisi Alpecin Decauninck, Alman Bora Hansgrohe ve dünya 21’incisi Kazak Astana…

Bisiklet dünyasına uzak olanlar için bunun önemini futboldan, “4 Şampiyonlar Ligi takımının Süper Lig’de yarışması gibi” örneğini vererek anlatabiliriz.

Bu seneki yarışlarda üç Türk takımı da yer alıyor: Tamamen yerli sporculardan oluşan Konya Büyükşehir Belediyesi ve Spor-Toto ile ekibinde yabancı sporcuların da olduğu Beykoz Belediyesi…

DÜNYA’ya konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapılacak yarışların Türkiye’nin tanıtımına katkısına dikkat çekti ve yarışların “tek kelime ileharika ve heyecanlı” geçeceğinin altını çizdi.

TUR’un yabancı yarış direktörü Vladimiros Petsas da “Kalite açısından değerlendirirsek, geçen seneden çok daha iyi bir yarış olacağına eminim” dedi. Her gün 2 bin kişinin bir kentten diğerine hareket edeceği, her etapta da izleyiciler de dahil 6 bin kişinin mobilize olacağı yarışlarda toplamda 72 bin euro ödül dağıtılacak. Her etabın galibi 2 bin, ikincisi bin, üçüncüsü de 500 euro kazanacak. Etaplarda 4 ve 5’inci 250’şer, 6 ve 7’nci 150’şer, 8 ve 9’uncu da 100’er euro alacak. Etapları 10-20 basamak arasında bitirenler de 50’şer euro kazanacak.

Türkiye Güzellikleri, Puan Klasmanı ve Tırmanış Klasmanı’nda ilk üçe girenler, 350, 200 ve 150 euro alacakken; Genel Klasman birincisi 8 bin euro ile ödüllendirilecek. Genel Klasman’da ikinci olan 4 bin, üçüncü 2 bin, dördüncü de bin euro kazanacak. 5-20 basamak arasındakiler de 200 ile 800 euro ile ödüllendirilecek. Türkiye’nin global tanıtımında büyük önem taşıyan Tour of Türkiye’nin bütçesi de 198 milyon 500 bin TL olarak açıklandı.

CEO Event medya şirketinin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, TUR’a dair yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Söz konusu açıklamada, ”58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun organizasyonu için 198 milyon 500 bin TL+KDV tutarında hizmet sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.

“Türkiye’yi bisiklet ülkesi yapmak istiyoruz”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu öncesi basınla buluşmasında hedeflerini ve TUR’un Türkiye’nin tanıtımındaki önemine dikkat çekti: “Türkiye’yi bisiklet ülkesi yapmak istiyoruz. TV yayın anlaşmaları yapıldı. Yarışlar, 5 kıtada 190 ülkede yayınlanacak. Geçen sene 615 milyon haneye girmiştik. Bu sene bu rakam daha da fazla olacak. Bir ülke bundan daha nasıl güzel tanıtılabilir? Bundan daha güzel bir tanıtım düşünemiyorum.”

“Babadağ epik bir etap olacak”

TUR’un Türk Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, 8 etabı tanıtırken TUR’da genelde sprinterlerin mücadelesine şahitlik edileceğine dikkat çekti. Otoritelerin yarışseverlere “Mutlaka izleyin” diye tavsiye ettiği 3’üncü gün (Bugün) yarışı olan Fethiye-Babadağ etabı için de Erçevik, “Epik bir yarış olacak” dedi.

1.ETAP (8 Ekim) Alanya-Antalya: “Sprint mücadelesi izledik.”

2.ETAP (9 Ekim) Kemer-Kalkan: “Sprint mücadelesi oldu.”

3.ETAP (10 Ekim) KRALİÇE ETABI: “Epik etap olacak. Yabancı yarışseverler de sosyal medyalarında 2023’ün en zor tırmanışı diye adlandırıyor.”

4.ETAP (11 Ekim) Fethiye-Marmaris: “Sprint mücadelesi yaşanacak.”

5.ETAP (12 Ekim) Marmaris-Bodrum: “Sprint iniş mücadelesi izleyeceğiz.”

6.ETAP (13 Ekim) BodrumSelçuk: “Düğümü çözecek yarış olacak.”

7.ETAP (14 Ekim) Selçuk-İzmir: “Toplu finiş beklemiyoruz.”

8.ETAP (15 Ekim) İstanbul Sultanahmet: “Boğaz’ı baştan başa gezeceğiz.”